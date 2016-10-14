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    УЕФА пока не принял решения по Еременко

    УЕФА не принял окончательного решения по ситуации с полузащитником ЦСКА Романом Еременко. Об этом рассказал президент армейцев Евгений Гинер.

    «У УЕФА есть вопросы к нам, но никаких решений на сегодняшний день нет. Мы ведем переговоры, разбираемся. Мало ли какие ходят слухи. Думаю, все из вас читали «Собачье сердце», где профессор Преображенский сказал: «Не читай до обеда». Слухи – это дело такое», – сказал Гинер.

    Напомним, УЕФА отстранил Еременко от футбола на 30 дней. Появлялась информация о том, что игрок мог употреблять допинг.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.10.2016 22:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +933

      alll-1 15 октября 2016, 15:25

      думает откупить

      1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 15 октября 2016, 13:37

      После срока еще дадут 1 год как минимум! Если допинг положительным

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 октября 2016, 09:13

      Так сначала разбираются в подозрениях, а потом уже отстраняют от
      игр после принятия решения.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 октября 2016, 00:50

      Однажды Гинеру уже удался фокус с пробой Б в отношении Игнаша и Берёзы.

      2
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