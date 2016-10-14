Слуцкий: «С «Монако» Акинфеев должен сыграть»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча десятого тура РФПЛ против «Уфы» (1:0).

– В команде серьезные кадровые перестановки. На ключевые позиции вводятся новые игроки. Приняли решение играть на контратаках, но не реализовали некоторые моменты

– Как оцените игру Гордюшенко?

– Его главной задачей было не ошибиться. В целом, для дебюта он сыграл очень достойно.

– Что скажете по Дзагоеву?

– Пока он не тренируется в общей группе. Прогнозы давать сложно.

– Как удалось заменить Еременко?

– Натхо – игрок другого плана. Поэтому из-за потерь лидеров приходится перестраивать игру

– Почему не играл Акинфеев?

– Вы все знаете о его проблемах со здоровьем. Пока он только начал легкие тренировки. На матч с «Монако» прогнозы положительные. Должен сыграть.

– Вы недовольны игрой Траоре?

– Он остался в запасе из-за того, что по семейным обстоятельствам пропустил несколько тренировок, – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.