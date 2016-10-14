Мутко считает, что принцип составления рейтинга сборных ФИФА необходимо корректировать

Глава РФС Виталий Мутко высказал мнение о принципе составления рейтинга сборных ФИФА. По мнению Мутко, этот принцип нуждается в корректировке. Напомним, в рейтинге ФИФА, который будет опубликован 20 октября, сборная России займет рекордно низкое для себя место – с 38-го она опустится на 52-е.

«По рейтингу сборных ФИФА сегодня была большая дискуссия. Его надо корректировать, и такая задача администрации ФИФА дана. Потому что всегда страна-хозяйка турнира начинает заваливаться в рейтинге на десятки позиций, так как коэффициент по товарищеским матчам в два с половиной раза меньше, чем по официальным. А если считать, что официальных мы не играем, сразу делите в два с половиной раза наши позиции», – заявил министр спорта России.