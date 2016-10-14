Сборная Бразилии готова сыграть товарищеский матч с России

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что достигнута договоренность о проведении товарищеского матча между сборной России и Бразилией. По словам Мутко, осталось лишь определиться с датой этой игры.

«Мы очень хорошо поговорили с представителем бразильской федерации сегодня. Сейчас все зависит от их графика. У нас есть только две даты следующего года – март и июнь. У нас есть желание друг с другом сыграть, теперь осталось только материализовать договоренности», – заявил министр спорта России.