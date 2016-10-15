УПЛ. «Шахтер» поделил очки с «Олимпиком», «Динамо» упустило победу над «Черноморцем»

Динамо Киев , что то как то в стопоре каком то играют ........бывает , наладится я думаю игра , посмотрим что будет дальше .
В матче 11-го тура УПЛ лидер чемпионата «Шахтер» в гостях не сумел сломить сопротивление «Олимпика» – 1:1.
В других встречах киевское «Динамо» в самой концовке игры упустило победу над «Черноморцем», «Заря» одержала победу над «Волынью».
Чемпионат Украины. Премьер-лига. 11-й тур
Голы: 1:0 – Кулач, 39; 2:0 – Форстер, 42 (с пенальти).
Голы: 0:1 – Ордец, 74; 1:1 – Матяж, 80.
Черноморец – Динамо – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Мораес, 30; 1:1 – Хачериди, 90 (в свои ворота).