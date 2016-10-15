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    УПЛ. «Шахтер» поделил очки с «Олимпиком», «Динамо» упустило победу над «Черноморцем»

    В матче 11-го тура УПЛ лидер чемпионата «Шахтер» в гостях не сумел сломить сопротивление «Олимпика» – 1:1.

    В других встречах киевское «Динамо» в самой концовке игры упустило победу над «Черноморцем», «Заря» одержала победу над «Волынью».

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 11-й тур

    Заря – Волынь – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кулач, 39; 2:0 – Форстер, 42 (с пенальти).

    Олимпик – Шахтер – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ордец, 74; 1:1 – Матяж, 80.

    Черноморец – Динамо – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мораес, 30; 1:1 – Хачериди, 90 (в свои ворота).

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2016 21:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 16 октября 2016, 17:00

      Динамо Киев , что то как то в стопоре каком то играют ........бывает , наладится я думаю игра , посмотрим что будет дальше .

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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 16 октября 2016, 12:18

      Динамо у меня нет слов..

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