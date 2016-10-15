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Черноморец - Динамо

15.10.2016, Суббота, 19:30 мск Одесса, стадион Черноморец Украина. Премьер-Лига, 11 тур Черноморец - Динамо
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
16 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Динамо 2:1 Черноморец
3 тур
2 августа, воскресенье 19:30 Черноморец 0:2 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
18 тур
4 апреля, суббота 17:00 Черноморец 0:2 Динамо
5 тур
30 августа, суббота 20:30 Динамо 2:0 Черноморец
Украина. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
7 мая, среда 20:00 Динамо 4:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
24 апреля, четверг 20:30 Черноморец 1:1 Динамо
5 тур
11 августа, воскресенье 20:30 Динамо 1:2 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
31 марта, воскресенье 16:00 Черноморец 0:2 Динамо
7 тур
25 августа, суббота 20:30 Динамо 2:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
1 апреля, воскресенье 18:30 Динамо 3:1 Черноморец
10 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 Черноморец 1:2 Динамо
Чемпионат Украины (2009/2010)
16 тур
5 декабря, суббота 14:00 Черноморец 0:1 Динамо
1 тур
18 июля, суббота 20:00 Динамо 5:0 Черноморец
Чемпионат Украины (2008/2009)
23 тур
12 апреля, воскресенье 19:00 Динамо 3:1 Черноморец
8 тур
21 сентября, воскресенье 21:30 Черноморец 0:3 Динамо
Чемпионат Украины (2007/2008)
18 тур
1 декабря, суббота 15:00 Динамо 5:2 Черноморец
3 тур
1 августа, среда 20:00 Черноморец 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 19 3 0 47:14 +33 60
2. Динамо К 22 14 4 4 43:23 +20 46
3. Заря 22 12 4 6 34:21 +13 40
4. Олимпик Дн 22 9 7 6 28:30 -2 34
5. Александрия 22 9 6 7 37:28 +9 33
6. Черноморец Од 22 7 6 9 17:23 -6 27
7. Ворскла 22 6 6 10 24:28 -4 24
8. Сталь 22 6 6 10 20:25 -5 24
9. Звезда К 22 6 5 11 20:33 -13 23
10. Днепр Дп 22 4 10 8 21:30 -9 22
11. Карпаты 22 4 7 11 21:30 -9 19
12. Волынь 22 2 4 16 13:40 -27 10
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