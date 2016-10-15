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Заря - Волынь

15.10.2016, Суббота, 17:00 мск Луганск, стадион Авангард Украина. Премьер-Лига, 11 тур Заря - Волынь
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
23 тур
24 апреля, воскресенье 14:00 Заря 1:1 Волынь
10 тур
4 октября, воскресенье 19:30 Волынь 0:3 Заря
Украина. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
ответный матч		 6 апреля, среда 14:00 Заря 5:0 Волынь
Украина. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
первый матч		 2 марта, среда 20:00 Волынь 1:1 Заря
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
18 тур
5 апреля, воскресенье 14:00 Волынь 1:2 Заря
5 тур
31 августа, воскресенье 20:30 Заря 1:2 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 16:00 Волынь 0:2 Заря
11 тур
28 сентября, суббота 17:00 Заря 2:0 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
16 марта, суббота 15:30 Заря 3:1 Волынь
6 тур
19 августа, воскресенье 20:30 Волынь 2:2 Заря
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
30 тур
10 мая, четверг 20:00 Волынь 2:2 Заря
15 тур
30 октября, воскресенье 15:30 Заря 0:2 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
20 тур
5 марта, суббота 14:00 Заря 3:0 Волынь
5 тур
7 августа, суббота 21:00 Волынь 0:1 Заря
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 19 3 0 47:14 +33 60
2. Динамо К 22 14 4 4 43:23 +20 46
3. Заря 22 12 4 6 34:21 +13 40
4. Олимпик Дн 22 9 7 6 28:30 -2 34
5. Александрия 22 9 6 7 37:28 +9 33
6. Черноморец Од 22 7 6 9 17:23 -6 27
7. Ворскла 22 6 6 10 24:28 -4 24
8. Сталь 22 6 6 10 20:25 -5 24
9. Звезда К 22 6 5 11 20:33 -13 23
10. Днепр Дп 22 4 10 8 21:30 -9 22
11. Карпаты 22 4 7 11 21:30 -9 19
12. Волынь 22 2 4 16 13:40 -27 10
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