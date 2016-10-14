Бывший игрок сборной Колумбии арестован за попытку переправить кокаин в Испанию

Экс-футболист сборной Колумбии Диего Осорио был арестован за попытку переправить кокаин из Колумбии в Испанию, передает El Colombiano. В испанском аэропорту полицейские обнаружили у бывшего игрока 1,145 кг кокаина, которые были прикреплены к его телу.

В 2002 году Осорио был пойман в одном из ресторанов Майами при покупке 40 кг кокаина. Роль продавца сыграл сотрудник американского департамента по борьбе с наркоторговлей. Тогда колумбийцу повезло – после судебного разбирательства его освободили под залог.