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    Юран: «Я болел и буду болеть за киевское «Динамо»

    Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Юран признался, что всегда будет переживать за украинскую команду.

    С кем из той команды я по-прежнему поддерживаю связь?

    – С Ахриком Цвейбой мы немного больше видимся, чем о другими, так как он, как и я, живет в Москве. С остальными ребятами, с которыми тогда играли вместе, к сожалению, практически не видимся. Конечно, жалко, что со многими потеряли связь, но у каждого своя жизнь, работа, понятно, что у всех немного времени на встречи. Тем не менее, я болел и буду болеть за «Динамо», всегда желаю успехов киевскому клубу.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    14.10.2016 06:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 17 октября 2016, 14:36

      Не знаю как нынешние болельщики , я СОВОК и им останусь , но он предал Динамо Киев в своё время , и нет ему прощения .........

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