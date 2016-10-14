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  • Луческу: «Поменьше постоянных истерик – и «Спартак» действительно станет конкурентом «Зениту»

Луческу: «Поменьше постоянных истерик – и «Спартак» действительно станет конкурентом «Зениту»

14 октября 2016, 00:45
42

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о беседе с наставником «Спартака» Массимо Каррерой после матча этих команд девятом туре РФПЛ.

«Это было общение двух тренеров, которые сошлись во мнении, что получилась игра очень высокого уровня. Я сказал ему: «Ты – молодец, создал очень хорошую команду». Он ответил примерно теми же словами по поводу «Зенита». Мол, вы тоже хорошо выглядите. Полемики же вокруг судейства между нами вообще не было. Считаю, она и не нужна была.

Тем более что все кончилось отставкой человека, который напрямую к матчу вообще не причастен. Имею в виду Валентина Иванова. Да, ошибки в работе Сергея Иванова присутствовали как в одну, так и в другую сторону. Но ведь и сам футбол вышел очень интенсивным, агрессивным, быстрым.

Если бы рефери на все моменты реагировал свистком, то футбола вообще не получилось бы. А так он в общем смысле избрал правильную тактику – дал больше возможности играть. Предпочел формализму спектакль – пусть лучше команды разбираются на поле в футболе, чем он будет постоянно останавливать встречу. На мой взгляд, это лучшая на сегодня игра чемпионата», – сказал Луческу.

Также специалист поделился размышлениями о перспективах «Спартака».

«Московский клуб – очень хорошо организованный коллектив. Поменьше постоянных истерик – и тогда он действительно станет претендентом на титул и прямым конкурентом «Зенита». А нынешнее поведение «Спартака» создает большие проблемы, в первую очередь для самих игроков этого клуба».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Луческу Мирча Каррера Массимо
Комментарии (42)
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Дон Посей
1476399248
Сейчас исправим неточности тройного перевода беседы тренеров:

Луческу - "Ты – молодец, отслюнявил себе очень хорошую команду !" Каррера- " Смотрю, Вы тоже нехреново устроились. тоже хорошо выглядите!" Каррера- " Про Ивановых будем говорить?" Луческу- "С ума сошёл? Ты же теперь в России, тут Иванов на Иванове сидит и Ивановым погоняет! Разница только в именах, но тебе иностранцу, этого не понять." Каррера-" Ладно, молчу. А что будем делать с нашими косолапыми "ивановыми" ?(смеётся) Луческу- "Пусть хоть так играют, спектакль все-таки..."
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fantom23
1476409716
Все по сути,при нынешнем тренерским составом,приятно стало на Спартак смотреть.Хоть я и не болельщик Красно-Белых.
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Alexx22
1476415751
надо наказывать судей, получил 3 за матч на три матча вон, 2 в низшую лигу на месяц, а то накосячат и дальше работают
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тётя ASYA
1476416027
"а мы будем тратить на подкуп судей-и не будет с нами никто конкурировать" - цыган об этом умолчал
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USAforCHELSEA
1476416056
Очень и очень правильно сказал старый мудрый человек
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Бью Свиней
1476416077
Пожалуйста , тренер ,пришедший с другого чемпа,приехавший с другой страны,после нескольких туров,одним словом охарактеризовал Спартак,ИСТЕРИКИ.
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FCZenit1990
1476416684
Красавчик
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World_football
1476417434
Во,вот это он точно сказал,умный человек,что скажешь,и он не цыган
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dimsok
1476426176
В Спартаке без истерик не могут!
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momwig_
1476428621
Хорошо изображать резонера когда свистят "за тебя". Луческу я понимаю - в его возрасте пора на пенсию, а тут нехреновые бабки, но клуб с амбициями. Если бы результат нужно было давать только самому, он бы себе остатки здоровья подорвал к чертовой матери. А тут, когда понял что к чему, он конечно облегченно выдохнул.
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