Луческу: «Поменьше постоянных истерик – и «Спартак» действительно станет конкурентом «Зениту»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о беседе с наставником «Спартака» Массимо Каррерой после матча этих команд девятом туре РФПЛ.

«Это было общение двух тренеров, которые сошлись во мнении, что получилась игра очень высокого уровня. Я сказал ему: «Ты – молодец, создал очень хорошую команду». Он ответил примерно теми же словами по поводу «Зенита». Мол, вы тоже хорошо выглядите. Полемики же вокруг судейства между нами вообще не было. Считаю, она и не нужна была.

Тем более что все кончилось отставкой человека, который напрямую к матчу вообще не причастен. Имею в виду Валентина Иванова. Да, ошибки в работе Сергея Иванова присутствовали как в одну, так и в другую сторону. Но ведь и сам футбол вышел очень интенсивным, агрессивным, быстрым.

Если бы рефери на все моменты реагировал свистком, то футбола вообще не получилось бы. А так он в общем смысле избрал правильную тактику – дал больше возможности играть. Предпочел формализму спектакль – пусть лучше команды разбираются на поле в футболе, чем он будет постоянно останавливать встречу. На мой взгляд, это лучшая на сегодня игра чемпионата», – сказал Луческу.

Также специалист поделился размышлениями о перспективах «Спартака».

«Московский клуб – очень хорошо организованный коллектив. Поменьше постоянных истерик – и тогда он действительно станет претендентом на титул и прямым конкурентом «Зенита». А нынешнее поведение «Спартака» создает большие проблемы, в первую очередь для самих игроков этого клуба».