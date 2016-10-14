Харт: «Лето было сложным, оно опустошило меня»

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Англии Джо Харт, выступающий на правах аренды за «Торино», рассказал, что ему было сложно покидать манкунианцев.

«Лето было сложным. Оно меня опустошило, но теперь все прошло. Футбол движется быстро.

Нужно продолжать идти вперед и бороться. Я продолжу сражаться за свою страну. Я дорожу каждым моментом игры.

Я бы хотел отбить удары Уэльса и Исландии на Евро, которые должен был отбить, но сейчас поздно говорить об этом. Я постараюсь искупить свои ошибки.

Вратарь не может бегать за мячом и искать работу. В матче с Мальтой мне нечего было делать, а против Словении работа была.

Вратарь должен сделать так, чтобы мяч оказался у него. Я стараюсь расти и улучшать свою игру каждый день», – сказал Харт.