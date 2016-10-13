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    Антон Миранчук: «Думаю, в «Локо» есть лидеры. Верю в Лешкины силы, пора бы брату забить гол-другой»

    Полузащитник «Левадии» Антон Миранчук, права на которого принадлежат «Локомотиву», рассказал о том, что следит за выступлениями железнодорожников.

    «Мне важно вернуться в клуб и приносить пользу. Естественно, слежу за играми ребят и очень переживаю.

    Жаль, что не все получается, при этом «Локомотиву» откровенно не везет. Есть желание помочь команде выбраться из этой ситуации.

    Думаю, что в «Локо» есть лидеры, которые поведут за собой команду, и все образуется. Я верю в Лешкины силы, пора бы брату забить гол-другой, чего и желаю ему в ближайшем матче», – сказал Антон Миранчуек.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    13.10.2016 22:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +304

      Антисемит 14 октября 2016, 14:17

      Фамилию поправьте в конце статьи, а то там "сказал Антон Миранчуек".

      -1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 14 октября 2016, 08:19

      Локомотиву пора забить.Не важно кто это сделает.

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 14 октября 2016, 07:52

      давай в основу......и за медалями))

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