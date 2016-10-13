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    Венгер: «Мои знания и желание работать не иссякли»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился размышлениями о своем будущем в клубе.

    «Продолжу ли я работать, будет решено в зависимости от того, почувствую ли я, что меня хотят видеть в клубе и что я справляюсь с обязанностями. Это будет решающим фактором.

    Мои знания и желание работать дальше не иссякли. Я все еще хочу стать лучше. Единственное, что мною движет – это желание завтра быть лучшим тренером, чем сегодня. Что бы ни произошло, я буду принимать свое решение, руководство – свое. Хотя я и хочу остаться, я уважаю решение руководителей. Они несут ответственность», – сказал Венгер.

    Ранее сообщалось, что ФА рассматривает Венгера в качестве кандидата на пост главного тренера сборной Англии.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    13.10.2016 19:45
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