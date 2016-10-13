Кариус: «Ливерпуль» не боится «МЮ»

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус поделился ожиданиями накануне матча восьмого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» – сильная команда, но мы тоже хороши и к тому же играем дома. Мы уважаем их, но не боимся и знаем, что хотим победить.

У нас будет план – или даже планы – так что мы будем готовы. В вечер понедельника на «Энфилде» с нами будут болельщики, так что, думаю, все ждут матча.

Это будет большая и, думаю, равная игра», – сказал Кариус.

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» состоится в понедельник, 17 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.