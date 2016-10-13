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    Председатель совета директоров «Спартака»: «Кредит доверия к Каррере – максимальный»

    Председатель совета директоров «Спартака» Александр Жирков опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ, о низком кредите доверия в адрес главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

    «Кредит доверия к Каррере велик. Мы не будем опускаться до подачи в суд на всем нам известное информационное агентство. При этом коллеги еще это и репостят. Наши встречи периодически проводятся. Задавайте вопросы в клуб. Кредит доверия к Массимо – максимальный. Такое пишется! Оказывается, мы ведем активную работу по поиску нового главного тренера… Нет», – заявил Жирков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.10.2016 18:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +80

      Шаен 14 октября 2016, 15:31

      Проиграет ближайшие три матча и кредит кончится!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 13 октября 2016, 21:04

      Серию поражений надо прерывать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 13 октября 2016, 21:01

      но мы его все равно уволим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 13 октября 2016, 19:50

      Сейчас-максимальный, а что будет вдруг, еще пару игр проиграют?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Grelas 13 октября 2016, 19:14

      Еще одна "Уфа" или "Енисей" и все.)))

      1
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 13 октября 2016, 18:26

      Сезон доработать однозначно

      1
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      Рейтинг: +6335

      порт 13 октября 2016, 18:13

      Максимальный, то есть до конца года доработает.

      2
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 13 октября 2016, 18:10

      интересно, чем так итальянец завлек директоров?)))

      1
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