Каррера: «До приезда в Россию никогда не слышал о Бердыеве»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура чемпионата России против «Ростова».

– В строю после долгого перерыва все защитники «Спартака». Возможны ли перестановки в обороне после неудачного матча с «Зенитом»?

– Рассматриваю разные варианты. У меня будет время подумать сегодня и завтра.

– Слышали о тренере Бердыеве и «Ростове» до приезда в Россию?

– Нет, никогда не слышал. Не обращал внимания на российский футбол так пристально. Теперь же знаю, что он очень хороший тренер, он привел клуб в Лигу чемпионов.

– Можете сказать, что «Ростов» неудобная команда для вас, ведь играет она в схожей манере.

– Они хорошо закрываются, будем предпринимать меры, чтобы найти свободные зоны.