ФИФА пересмотрит систему рейтинга сборных

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что ФИФА намерена пересмотреть систему рейтинга сборных. Напомним, в рейтинге ФИФА, который будет опубликован 20 октября, сборная России займет рекордно низкое для себя место – с 38-го она опустится на 52-е.

«На комитете по организации чемпионата мира возник вопрос с рейтингами команд, несколько членов советов высказались, что система на данный момент необъективна. Она зависит от количества товарищеских матчей, от подбора команд на товарищеские матчи. Кто-то предпочитает играть со слабыми, кто-то, наоборот, выбирает себе соперников заведомо сильнее, из-за этого рейтинги «съезжают». В итоге решили, что администрация ФИФА проработает этот вопрос и выйдет с предложениями об изменении системы рейтинга, судя по всему, это должно произойти в ближайшие месяцы, есть шанс, что это будет обсуждаться на совете ФИФА в январе следующего года», – заявил Сорокин.