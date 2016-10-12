«Ювентус» составит конкуренцию «Интеру» в борьбе за Дармиана

«Ювентус» намерен вступить в борьбу за защитника «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиана. Основным претендентом на 26-летнего игрока считается «Интер», куда он может перебраться в ближайшее трансферное окно. «Старая синьора» же надеется заменить футболистом «красных дьяволов» Штефана Лихштайнера, соглашение которого истечет летом следующего года.

Манкунианцы готовы отпустить итальянца за 18 миллионов евро. При этом «Интер» хочет арендовать Дармиана, заплатив один миллион, с последующим его выкупом за 14 миллионов.