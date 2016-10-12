Бельгийцы занялись поиском отеля в России к ЧМ-2018

По информации DH, Королевская бельгийская футбольная ассоциация занялась поиском отеля для национальной сборной, в котором она будет проживать во время проведения чемпионата мира-2018 в России. Таким образом, футбольные власти страны хотят сэкономить, учитывая ограниченность собственного бюджета и цены на проживание, которые непременно возрастут перед самым стартом турнира.

Напомним. сборная Бельгии находятся на первой строчке в отборочной группе Н. После трех встреч «красные дьяволы» набрали девять очков и имеют разность забитых и пропущенных мячей 13:0.