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    Бышовец: «Нормально, что Россия так низко в рейтинге. У нас становление сборной»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о том, что в обновленном рейтинге ФИФА национальная команда займет самое низкое место в своей истории.

    «Чтобы поправить свое положение в рейтинге, нам надо побеждать — это единственный способ. Здесь и сборная, и Лига чемпионов. Это поправимо, ведь в 1968 году мы даже были первыми по Европе. Сейчас у нас процесс становления новой сборной — это нормально.

    А что касается клубов, то здесь проблемы имеют комплексный характер. Мы уповаем на то, что у нас нет игроков, но я думаю, что нужно сделать акцент на умение распределять нагрузки, выпадающие на игроков. В качестве примера можно взять представителей зарубежных чемпионатов, которые мудро распределяют составы на турниры. Плюс одно время наши клубы злоупотребляли приглашением мастеров из-за границы. В «Динамо» в один момент была собрана практически сборная Португалии», — сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.10.2016 14:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 октября 2016, 18:42

      Наша сборная всегда в стадии становления. Никак остановиться не может

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