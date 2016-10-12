Орещук: «С уходом Денисова все остались в плюсе»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук признался, что зарплата Игоря Денисова распределяется между «Динамо» и «Локомотивом» в равных долях.

«У меня с Денисовым не возникло проблем. Вообще никаких. Игорь пошел на повышение, мы разгрузили зарплатную ведомость. Все остались в плюсе.

В каком соотношении распределяется его зарплата между «Динамо» и «Локомотивом»? Скажу так: «Динамо» платит ему не больше, чем «Локомотив». А точные цифры я разглашать не имею права», – рассказал Орещук.

Напомним, что ранее появилась информация от агента Германа Ткаченко, который заявил, что «Локомотив» будет оплачивать только треть зарплаты Денисова.