Месси может вернуться на поле в матче с «Депортиво»

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси может появиться на поле в матче Примеры против «Депортиво», который состоится в субботу, 15 октября. Он практически восстановился от травмы. Уже в среду он должен приступить к тренировкам в общей группе «Барселоны», сообщает Twitter BarcelonaFI.

Напомним, что Месси травмировал приводящую мышцу бедра в матче пятого тура Примеры против «Атлетико» (1:1). В текущем сезоне на его счету в чемпионате Испании пять матчей, в которых он отметился четырьмя голами.