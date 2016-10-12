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    Отбор на ЧМ-2018. Уругвай и Колумбия сыграли вничью

    В матче десятого тура отбора на ЧМ-2018 в зоне КОНМЕБОЛ сборная Уругвая разошлась миром с командой Колумбии – 2:2. На гол Абеля Агилара уругвайцы ответили точными ударами Кристиана Родригеса и Луиса Суареса, после чего окончательный результат установил Йерри Мина.

    Уругвай лидирует в отборочном турнире, а Колумбия находится на четвертой позиции.

    ЧМ-2018. Отборочный этап. КОНМЕБОЛ. 10-й тур

    Колумбия – Уругвай – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Агилар, 15; 1:1 – Родригес, 27; 1:2 – Суарес, 73; 2:2 – Мина, 84.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Турнирная таблица отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2016 01:33
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +91

      grigkh 12 октября 2016, 07:01

      закономерно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 12 октября 2016, 04:15

      Победила дружба!

      0
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