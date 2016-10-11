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    Ирматов: «Готов приехать в Москву и отработать матч «Спартак» — ЦСКА»

    Узбекский арбитр Равшан Ирматов прокомментировал информацию о возможном его привлечении к матчу «Спартак»ЦСКА в рамках 12-го тура РФПЛ.

    «Для меня информация о моем предполагаемом приглашении на матч «Спартак» — ЦСКА — некоторая неожиданность. По крайней мере, никто из официальных лиц Российского футбольного союза со мной по этому поводу не связывался. Когда будет эта игра, 29 октября? В эти же сроки запланирован тур чемпионата Узбекистана — это могу сказать точно. Но если мне поступит официальное приглашение, то я готов приехать в Москву отработать эту встречу. Игры такого уровня напряжения и накала — хорошая практика для любого арбитра», – заявил Ирматов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.10.2016 16:47
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 октября 2016, 23:01

      Посредственный, но чрезмерно распиаренный судейка, ага, не упустил шанса навредить России.

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 11 октября 2016, 21:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мясо как воняло, так и будет вонять

      -5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 октября 2016, 19:54

      Хороший арбитр. Предвзятости за них никогда не водилось. А откуда он - мне лично по барабану! Хоть из центральной Африки, хоть из племени каннибалов!

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > cska-62 11 октября 2016, 23:04

      Предвзятый-непредвзятый, но Коста-Рике он такой пенальти не поставил бы, ага, зато "старшему брату" мелкую пакость сделать, это всегда пожалуйста.

      -2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Aztec58 11 октября 2016, 23:22

      Ну какая "пакость"? Чистый пенальти. Василий подчищал чужие грехи, ногу вовремя не убрал, сфолил... Любой должен был пенальти назначить.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 октября 2016, 19:04

      Чья идея узбека позвать? У них там в Ташкенте коррупция хлеще нашей))) Северян приглашать надо. А ещё лучше из Питера ) Он покажет, как судить надо. Ничья гарантирована, как минимум

      -2
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 > APchelov 11 октября 2016, 19:22

      Это арбитр ФИФА и привлекается к судейству матчей ЛЧ. А ты никто, поэтому и шовинист.

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov > Виталий1 11 октября 2016, 20:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ни-ка-ко-го шовинизма. У нас есть кому судить. Приглашение узбека ничего не решает. Просто всяким кб нытикам надо учиться держать себя в руках

      -4
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      Рейтинг: +973

      Krics > APchelov 11 октября 2016, 20:49

      А лучше Гену Орлова.

      -1
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 11 октября 2016, 18:41

      на самом деле по.. кто, главное чтобы судейство было объективным и мясо потом не ныло.

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 11 октября 2016, 18:40

      Зачем он нужен, он легко будет судить как надо

      -1
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 11 октября 2016, 17:50

      Не надо своим шанс дать о совсем Веру в себя потеряют

      2
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      Рейтинг: +1164

      ВасяК 11 октября 2016, 17:20

      Хороший арбитр,не чета нашим,все видели его судейство на евро!!!

      4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ВасяК 11 октября 2016, 23:07

      На Евро? Хватило и матча с Коста-Рикой.

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 11 октября 2016, 17:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хоть Ирматова ставь, хоть Коллину возвращай... все равно мясо вонять после игры будет, что их засудили...

      -9
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