«Наполи» проявляет интерес к Адебайору

Эммануэль Адебайор может продолжить карьеру в Италии. Форвард, находящийся в статусе свободного агента, входит в сферу интересов «Наполи». Неаполитанцы видят в Адебайоре кандидатуру для замены своего форварда Аркадиуша Милика, который из-за травмы выбыл на несколько месяцев.

Адебайор прошедший сезон провел в «Кристал Пэлас», забив в 12 матчах чемпионата Англии один мяч.