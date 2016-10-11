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    «Наполи» проявляет интерес к Адебайору

    Эммануэль Адебайор может продолжить карьеру в Италии. Форвард, находящийся в статусе свободного агента, входит в сферу интересов «Наполи». Неаполитанцы видят в Адебайоре кандидатуру для замены своего форварда Аркадиуша Милика, который из-за травмы выбыл на несколько месяцев.

    Адебайор прошедший сезон провел в «Кристал Пэлас», забив в 12 матчах чемпионата Англии один мяч.

    Источник: Calciomercato

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    11.10.2016 14:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 октября 2016, 15:56

      Адебайор - это игрок на замену игрока, который сам заменяет игрока, который на скамейке. Т.е. это ненужный игрок, который давно потерял форму, обленился и требует зарплату большую.

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