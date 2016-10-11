Лэмпард готов тренировать «Челси»

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Фрэнк Лэмпард готов перейти на тренерскую работу, но хочет возглавлять только лишь один клуб – «Челси».

«У меня был в карьере период, когда я думал, что стану тренером. Затем мне казалось, что это не так. Сейчас мне вновь этого хочется. Проблема в том, что мне нужно получить лицензию, но мне трудно найти для этого время.

Когда я закончу играть, я бы хотел получить лицензию и, возможно, попробовать себя в качестве тренера. Но это непросто, потому что я хочу тренировать только «Челси», – заявил Лэмпард.