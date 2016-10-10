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    Жемалетдинов: «Задача на ближайшие два года – пробиться в основу «Рубина»

    Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов рассказал о задачах, которые он поставил для себя в казанском клубе. По словам игрока, в течение двух лет он намерен застолбить за собой место в основном составе.

    «Конкуренция есть везде, это нормально. При конкуренции ты растешь как футболист, и да, чувствую, что могу выиграть конкуренцию в «Рубине» на своей позиции и играть в основе. В Казани выхожу в каждой игре практически, поначалу на недлительный срок, но думаю, со временем игровые отрезки будут расти, а так доволен своим переходом, о котором не жалею. На данный момент в ближайшие пару лет ставлю себе задачу пробиться в основной состав и играть в основе «Рубина». А что уже потом будет, никто не знает», – сказал Жемалетдинов.

    Источник: Р-Спорт

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    10.10.2016 21:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 11 октября 2016, 08:38

      Удачи,в столь непростом деле!

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