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    Ветераны «Спартака» почтили память Черенкова матчем в «Лужниках»

    Ветераны «Спартака» почтили память легенды красно-белых Федора Черенкова дружеским матчем в «Лужниках» с командой друзей футболиста (4:4). По дублю на свой счет в составе ветеранов записали Сергей Шавло и Валерий Шмаров. Помимо них за спартаковцев сыграли Алексей Прудников, Рамиз Мамедов, Виктор Самохин, Вагиз Хидиятуллин, Владимир Букиевский, Олег Кужлев, Летунов, Сергей Бугай, Олег Романцев, Георгий Ярцев и Александр Кокорев.

    Напомним, Черенков скончался четвертого октября 2014 года на 56-м году жизни.

    Источник: ФК «Спартак»

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    10.10.2016 20:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 10 октября 2016, 23:44

      Вечная память Великий!!!!!ЛЕГЕНДА

      0
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    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 10 октября 2016, 21:58

      Вечная память!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 10 октября 2016, 21:40

      Черенок - великий ! Из всех мясных - лучший и не скандальный .

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 10 октября 2016, 21:28

      Матч это хорошо, а памятник наконец-то поставили Фёдору?

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 октября 2016, 21:01

      Вечная память Фёдору

      6
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