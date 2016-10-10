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    Отбор ЧМ-2018. Голландия уступила Франции, Швеция разгромила Болгарию

    В матче третьего тура отборочного раунда к ЧМ-2018 в группе А сборная Франции нанесла гостевое поражение Голландии. Победу трехцветным принес точный удар хавбека Поля Погба. В других поединках Швеция разгромила Болгарию, а Белоруссия упустила победу над Люксембургом.

    ЧМ-2018. Отборочный раунд. Европа. Группа А. 3-й тур

    Голландия – Франция – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Погба, 30.

    Швеция – Болгария – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Тойвонен, 39; 2:0 – Хильмарк, 45; 3:0 – Линделоф, 58.

    Белоруссия – Люксембург – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Савицкий, 80; 1:1 – Йоахим, 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2016 23:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 11 октября 2016, 09:32

      Беларуссы в ауте!!!

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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 11 октября 2016, 02:38

      Бледнорусы затеяли тонкий тактический ход в своём продвижении по таблице, - сначала надо расслабить соперников по группе, а потом всех "трахануть з цэлай моцы"...Удачи, Бэларусь!

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      Рейтинг: +1381

      marslond 11 октября 2016, 00:06

      Беларуссы удивили.

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      Рейтинг: +40

      Бонс 10 октября 2016, 23:50

      Браво, Поль! Браво!

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      Рейтинг: +10

      Romio77 > Бонс 10 октября 2016, 23:57

      в принципе предсказуемо было

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