Дмитрий Комбаров вернулся в общую группу «Спартака»

Футболисты «Спартака» сегодня провели тренировку на базе в Тарасовке. Защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, у которого был микронадрыв мышц задней поверхности бедра, и полузащитник Александр Зуев, восстанавливавшийся от травмы голеностопа, провели тренировочные занятия наравне со всеми игроками команды.

С основным составом также работали футболисты «Спартака-2»: защитник Денис Кутин, полузащитник Артем Тимофеев и нападающий Денис Давыдов.

Напомним, что 15 октября «Спартак» дома сыграет против «Ростова» в рамках 10-го тура чемпионата России.