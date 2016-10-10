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Бубнов: «У сборной России сохраняются проблемы в обороне и в опорной зоне»

10 октября 2016, 12:08
2

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от товарищеского матча между сборными России и Коста-Рики (3:4).

«Исход этого матча во многом решил тот факт, что Коста-Рика сейчас активно готовится к официальным играм в рамках отборочного цикла чемпионата мира — 2018 в зоне КОНКАКАФ. Потому мы увидели сыгранный состав сборной, состоящий из футболистов, которые еще в 2014 году сотворили сенсацию в Бразилии. У нашей же команды задачи и уровень готовности совершенно другие. Состав у сборной России во многом был экспериментальный, а в этом случае неизбежно возникает проблема сыгранности и взаимодействия. От этого никуда не уйти, это — данность. К тому же в составе российской команды было достаточно игроков, у которых вообще нет никакого опыта выступления за сборную, а тех, у кого он есть, было, наоборот, немного. Мы увидели в составе неопытных Кутепова, Джанаева, Петрова, Ерохина… Да у того же Дзюбы тоже не так много опыта выступлений за национальную команду. Так что в плане состава у Коста-Рики было преимущество.

Что же касается игры, то первый тайм гости провели лучше. Костариканцы могли забить нам и больше. А вот второй тайм команда провела хуже и выровняла свою игру только после замен, и уже сборная России могла забить сопернику больше. В целом же у нашей команды сохраняются проблемы в обороне и в опорной зоне. Первый гол сами себе привезли, в случае второго просто дали сопернику беспрепятственно пробить, третий забили себе сами, а к пенальти привела индивидуальная ошибка Березуцкого. Среди тех игроков, кто понравился, отметил бы Ерохина, Самедова и Дзюбу. Они провели неплохой матч», — сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия Коста-Рика Бубнов Александр
Комментарии (2)
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woyser
1476092189
Странно, как то он в этот раз нежненько)
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Kitoboy_161
1476099809
Смотрел только первый тайм матча. Что понравилось, так это способность Ерохина обострять и играть понаглее. Парень не старается играть только назад, как играет игроки Слуцкого, шёл в обводку и совершал дальние удары. Так что за матч ему явно плюс!
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