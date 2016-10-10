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    Козлов: «Если Моуринью позовет, то пешком пойду в Манчестер»

    Нападающий «Енисея» Андрей Козлов признался, что с детства болеет за «Манчестер Юнайтед». По словам футболиста, особенно ему нравилась игра хавбека «красных дьяволов» Пола Скоулза.

    «Изначально я выбирал между бегом и футболом. Но в моей компании большинство пинало мяч, потом тренер позвал в школу. Условия были, конечно, не такие, как сейчас, но у нас было не только своe поле на открытом воздухе, но и манеж. Так все и началось. В одной школе мы учились с защитником московского «Динамо» Сергеем Тереховым, ездили тренироваться вместе.

    Кто вдохновил на то, чтобы стать профессиональным футболистом? Пол Скоулз. Это мой самый любимый футболист! В детстве посмотрел, как он играет за сборную Англии, и решил стать футболистом. Из-за него полюбил и «Манчестер Юнайтед»! Ещe в начальной школе я заразился «МЮ» – покупал журналы, смотрел матчи, покупал футболки… Если Моуринью завтра позвонит, позовет, то пешком пойду в Манчестер», — сказал он.

    Источник: ФК «Енисей»

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    10.10.2016 07:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 10 октября 2016, 18:58

      если рак на горе свиснет пойду к нему..выпьем

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +258

      red-white fox 10 октября 2016, 13:33

      Не позвонит

      3
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      Рейтинг: +627

      Xiko 10 октября 2016, 12:59

      Возраст уже не тот. Было бы ему лет...23, то все возможно было бы.

      0
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      Рейтинг: +137

      coocoo 10 октября 2016, 11:57

      с такой фамилией только туда, можно бегом, а не пешком

      -1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 10 октября 2016, 11:41

      можешь уже выходить,пока дойдет Маура там уже не будет

      1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 10 октября 2016, 11:27

      А если позвонит и скажет ползти?Тьфу

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 10 октября 2016, 11:15

      Это уже второй пешеход! Один в Барселону, другой в Манчестер. А самолетом нельзя?

      1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 10 октября 2016, 10:11

      конечно позвонит главное ждать

      1
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV > Sergej-74 10 октября 2016, 19:00

      ну если травку курить то каждый день можно ходить туда сюда, как ерема

      -3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 октября 2016, 08:50

      Всё может быть! развивайся и тебя заметят

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      VITPO 10 октября 2016, 07:56

      Пешая прогулка отменяется.Поиграй в Сибири.

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > VITPO 10 октября 2016, 08:43

      Суровая правда жизни)

      1
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