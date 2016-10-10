За ссору с футболистами и тренерами Бартон был изгнан из «Рейнджерс» на месяц

Полузащитник «Рейнджерс» Джоуи Бартон изгнан из состава команды за ссору с тренерским штабом и игроками шотландского клуба. Сообщается, что дисциплинарное наказание футболиста было продлено на неделю и теперь составляет один месяц.

Напомним, Бартон был отстранен от работы с командой после матча 5-го тура шотландской Премьер-лиги против «Селтика» (1:5). В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии пять матчей, в которых заработал одну желтую карточку.