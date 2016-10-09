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    Уренья: «Премиальные за победу над Россией? Они нам не нужны, ведь мы играем за сборную»

    Нападающий сборной Коста-Рики Марко Уренья после победы в товарищеском матче над командой России со счетом 4:3 заявил, что ни он, ни его партнеры не получат премиальных за успех в данной встрече.

    – Есть ли у вас премиальные за победу над Россией?

    – Нет, у нас нет такой опции. Мы играем за себя, за свою страну. Ты представляешь державу. У нас меленькая федерация, не как у вас. В ней нет денег на премиальные за матчи. Но нам это и не нужно. Мы играем за сборную. Это важно для всех парней.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.10.2016 22:02
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -185

      Protosser 10 октября 2016, 14:53

      Тихо-тихо! Наши футболисты же тоже читают новости.. Не надо травмировать их психику.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 10 октября 2016, 06:38

      Этот окончательно уничтожил наших сборников

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 10 октября 2016, 02:33

      У вас как то неправильно! Вот у нас поехал со сборной, пожрал, поспал, нагулялся, страну посмотрел за счёт сборной, вышел на поле сам обосрался, всю страну обосрал, взял за это деньги, нам болелам ещё повозмущался и всё он исполнил долг перед страной. Нормально!

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 октября 2016, 02:09

      Золотые слова, а вот наши и за три забитых, при этом проиграв, будут требовать премиальные

      -1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 10 октября 2016, 00:33

      Молодец! Респект!

      1
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 9 октября 2016, 23:41

      Молодцы. А наши небось за 3 забитых будут премию требовать

      3
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 9 октября 2016, 23:40

      Исходя из их настроя и патриотизма, игроки Коста-Рики - это явно внебрачные внуки наших советских "колхозников", помогавших в 1962 -м поднять отсталый регион...( Кто знает немного истории, -поймёт).. Удачи и успехов, патриоты своей Родины!

      -1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 9 октября 2016, 23:28

      Честь и хвала вам

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 9 октября 2016, 23:04

      вот, что значит патриотизм. Достойно!

      2
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      Рейтинг: +1292

      каа 9 октября 2016, 22:30

      Тихо ты... Дзюба услышит..не поздоровится тебе..)))

      1
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