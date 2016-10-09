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    Рейнгольд: «Хватит уже ставить в состав Василия Березуцкого!»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после поражение сборной России в товарищеском матче от Коста-Рики (3:4) раскритиковал действия защитника национальной команды Василия Березуцкого, чьи ошибки, по мнению специалиста, повлияли на итоговый результат игры.

    – Как вам игра?

    Безобразно выступили в обороне, неудачно сыграл Сослан Джанаев. Честно и откровенно говоря, не хочется критиковать футболистов, но некоторым из них делать в команде нечего. Газинский, Петров... На таком уровне нельзя так играть за сборную. Нужно учесть и уровень соперника, который не представляет из себя ничего особенного. Коста-Рика – средняя команда, которая может играть в хороший футбол, но и с которой можно спокойно сражаться.

    Впереди мы сыграли прилично, забили три мяча, что происходит не в каждой игре. Но у команды слабая командная дисциплина. Станислав Черчесов наверняка сделает определенные выводы, потому что пропустить четыре мяча – это очень много. Если анализировать общий итог встречи, то сборная России, конечно, потерпела неудачу.

    Кроме того, ну хватит уже ставить Василия Березуцкого! Ну сколько можно проигрывать центральную зону?! Березуцкий там все проиграл! Пенальти привез, гол в свои ворота забил... Не много ли?! Помимо опыта у футболиста должна быть соответствующая форма, а Василий сегодня сыграл просто безобразно! Очень часто не успевал за соперниками, к чему это привело – мы увидели. Проигрывать при открытии стадиона – как-то неприлично. Тем более, что соперника можно было бы обыгрывать при соответствующей форме. Таково мое мнение.

    Источник: Rusfootball.info

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    09.10.2016 21:11
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 10 октября 2016, 15:06

      Давайте,ещё мне заминусите.Я сказал,что тренеру не хватает тямы и он сделал из сборной своё московское Динамо с решетом в обороне.Он вполне зависимый человек,хотя сурово выглядит и говорит повелительно.Потому Мудко его и протиснул на должность,что можно навязать свои мысли,которые,естественно,-вредительские(потому,что,Мудко).Наверняка Газинского и Петрова приказали(попросили)поставить на игру,чтобы порадовать местную публику и хозяина стадиона.Порадовали они, вместе с Джанаевым, своим ПФЛ-мастерством.Надо было в этом вопросе идти дальше и поставить Роттенберга с Нойштедтером до кучи.))Чтобы наваляли нам 6-8 мячей! На такой,политически важный матч,надо было ставить поконкретней людей в оборону.Народ пришёл на праздник, так яростно поддерживал, а игроки концовочку начали доигрывать.Доиграли....

      0
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      Рейтинг: +295

      dudarik 10 октября 2016, 12:22

      Походу кончился Вася.....,

      0
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      Рейтинг: +350

      zadira56 10 октября 2016, 12:10

      Впервые слышу от него правильные слова!))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 октября 2016, 02:53

      Вообще от конской защиты нужно уходить.. Полностью... И желательно это было сделать ещё пару-тройку лет назад. Лучше пускай будут Кутепов с Новоселом сейчас играть, из них хоть какой-то может толк да выйти, чем Берёза, который в ЛЧ даже со средними командами играет, как школьник против профи...

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 октября 2016, 00:03

      Воистину хватит!

      -1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 октября 2016, 23:51

      По Петрову в точку - не уровень сборной. По Сослану тоже в точку, напривозил, странно, что его не поменяли в перерыве. По березуцкому могу сказать, что и в моменте со срезкой в свои, и в моменте с пенальти он страховал ошибшегося петрова. Да, страховал неудачно, но это следствие ошибок петрова.

      2
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      Рейтинг: +73

      Эрк > Chesn0k 10 октября 2016, 01:57

      Да Петров не от хорошей жизни на этой позиции... это вообще не вариант ни для Краснодара, ни для сборной...

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Chesn0k 10 октября 2016, 02:15

      Полностью с вами согласна

      2
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 9 октября 2016, 23:00

      Джанаев, конечно со вторым голом ошибся. Акинфеев, скорее всего бы не дернулся и спокойно отбил. Но Зобнин и Ерофеев сыграли нормально. Состав, конечно, экспериментальный, но надо же находить альтернативы той безнадеги, которая была в последние годы? В нападении, кстати, играли азартно и результативно. Этого давно не было.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 октября 2016, 22:45

      Геннадия Орлова в состав да и Ловчева, чтобы трындели поменьше

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 9 октября 2016, 22:36

      Все четыре гола не обошлись без «отличной» игры Василия.)
      Первый гол — очень убедительно объяснял Смольникову, как не стоит играть. Во время этой дискуссии соперник радостно отправлял мяч в сетку в нескольких метрах от Василия.
      Второй гол — проход по центру, Вася стоит и наблюдает.
      Третий гол — Васе надоело быть безучастным, когда забивают России, поэтому он подставил ногу.
      Четвертый гол — Вася решил подарить интересную развязку матчу, организовав пенальти в ворота Джанаева.

      Ну, так держать.

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 9 октября 2016, 21:17

      Товарищ Валера ,а про опорную зону почему ни слова?

      2
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      Рейтинг: +73

      Эрк > shurik45 9 октября 2016, 21:30

      Ну из Газинского такой же опорный, как из Оздоева вратарь... очень сомнительные решения Черчесова в отношении состава. Похоже было на логику "А что, если..."

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