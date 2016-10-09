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    Главный тренер Коста-Рики: «Наверное, ничья была бы справедливым результатом»

    Главный тренер Коста-Рики Оскар Рамирес после товарищеского матча со сборной России (4:3) признал, что ничья была бы закономерным результатом, но он очень рад победе над столь сложным соперником.

    «Это очень классная победа! Нам удавались быстрые атаки, четко перехватывать мяч. Хотя во втором тайме Россия прибавила. Наверное, ничья была бы справедливым результатом. Но, к счастью, мы заработали пенальти и забили честный четвертый гол. Всегда тяжело играть в гостях. Тем более против такого сильного соперника как сборная России. США играет в такой же манере, как и Россия. Потому мы провели отличную тренировку», – заявил наставник костариканцев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.10.2016 18:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 9 октября 2016, 19:19

      Хорошая сборная, хороший спарринг для наших ребят! Может ничья и справедливый результат, но нам нужна только победа!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 9 октября 2016, 19:11

      ...и не говори-ничейка в ставках "сорвалась",наверное Вася поставил на П2...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 9 октября 2016, 18:41

      по делу победа

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      policepnz > карасевщина 9 октября 2016, 19:14

      Несчастный случай кули дое*ался!

      1
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      ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV > policepnz 9 октября 2016, 19:37

      понятна Вася это нечестный случай

      -3
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