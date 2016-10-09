Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Товарищеский матч. Сборная России потерпела первое поражение под руководством Черчесова

    Сборная России в первом матче на новом стадионе в Краснодаре уступила Коста-Рике со счетом 3:4. На 22 минуте Асофейфа открыл счет. Спустя семь минут Брайан Руис увеличил разрыв в счете. На 31 минуте встречи Самедов смог один мяч отыграть, но под зановес первой половины встречи Василий Березуцкий отправил мяч в свои ворота, сделав счет 1:3 в пользу Коста-Рики. После перерыва дубль Артема Дзюбы мог помочь сборной России избежать поражения, но на 90 минуте пенальти в ворота хозяев реализовал Хоэль Кэмпбелл.

    Товарищеский матч.

    Россия – Коста-Рика – 3:4 (1:3)

    Голы: 0:1 – Асофейфа, 22; 0:2 – Руис, 29; 1:2 – Самедов, 31; 1:3 – Березуцкий, 45 (автогол); 2:3 – Дзюба, 48; 3:3 – Дзюба, 61; 3:4 – Кэмпбелл, 90 (с пенальти).

    Россия: Джанаев, Смольников, Березуцкий, Кутепов, Петров, Зобнин, Газинский, Шатов (Полоз, 56), Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Дзюба (Канунников, 89).

    Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Кальво, Акоста (Уостон, 69), Асофейфа (Техеда, 65), Борхес (Гусман, 79), Венегас, Руис (Кэмпбелл, 69), Уренья (Уоллес, 70).

    Предупреждения: Венегас, 45; Кэмпбелл, 77; Смольников, 85.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2016 17:56
    Рекомендуем
    Комментарии209
    ...
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 10 октября 2016, 12:03

      Васёк просто супер !!! Сначала автогол, а потом пенальти,..............., да и со Смольниковым разговаривал пока забивали первый гол...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      zadira56 10 октября 2016, 12:03

      Первое - не значит последнее!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 10 октября 2016, 11:52

      Черчесов не сможет на высоком уровне работать с главной командой страны. Слабоват. Будет шарахаться из стороны в сторону.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 10 октября 2016, 11:41

      Береза лучший игрок)))) две банки себе привез, давно его гнать от туда нужно
      Вспомнилась поговорка ( бей своих чтоб чужие боялись )

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      slawianka 10 октября 2016, 11:35

      После такой игры сразу Бердыева вспомнишь...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 10 октября 2016, 11:30

      Тренеру нужно время для корректировки сборной, ветеранов нужно менять однозначно и пробовать на позиции моложе, физически готовые и скоростные защитники.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 10 октября 2016, 11:21

      Когда игра товарищеская,совсем другая психология... Тем более с такими "профессионалами", как наши футболиты,Черчесову ещё долго мучиться...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 10 октября 2016, 11:19

      Команды нет. Есть сборище игроков, посланных месткомами в принудительную турпоездку. Позорище ...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 10 октября 2016, 11:12

      Кстати, вроде на прошлом чм у Коста Рики Ельцин играл))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 октября 2016, 11:12

      Игра команды - бей-беги. Никакого прогресса. Берёза вообще бешенный идиот. На Смольникова наорал, а сам два гола учудил. Да и тренер у нас не внушает. Черчесов не тренер, а погоняло. Как хорошо, что мы в отборе не участвуем. Есть время отдохнуть от расстройств )

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11