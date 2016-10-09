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    Орлов: «При Слуцком сборная достигла дна, хуже играть невозможно»

    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение относительно предстоящего товарищеского матча между сборной Россией и Коста-Рикой. Также Орлов выступил с критикой в адрес бывшего наставника национальной команды Леонида Слуцкого.

    Черчесов собирает новую команду. Такие матчи – отличная возможность посмотреть на ближайших кандидатов, поработать над взаимодействиями и в целом увидеть вектор развития. А если говорить про соперника, сборная Коста-Рики – очень достойный оппонент, примерно одного уровня с нашей командой.

    – В какой стадии находится процесс перестройки сборной России?

    – Безусловно, он еще не закончен. На что хочется обратить внимание, так это на изменение атмосферы вокруг команды и ее восприятия. Приход Черчесова поистине вдохновил ребят, и пока его нельзя упрекнуть в чем-либо. Все вызванные игроки, принятые меры не вызывают нареканий и споров. Хуже, чем при Леониде Слуцком, играть уже невозможно, при нем мы достигли самого что ни на есть дна. Теперь все новое будет выглядеть лучше, пусть немного, но лучше, – приводит слова Орлова Russia Today.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2016 14:27
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +103

      Серго24 9 октября 2016, 23:36

      мне хочется телевизор разбить когда я слышу его голос...когда уже тебя уволит нахрен?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Серго24 9 октября 2016, 23:34

      Чморлов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -242

      kauk 9 октября 2016, 22:55

      лизни мой шланг орлов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 9 октября 2016, 22:12

      Своими бодрыми дементными комментариями матчей Зенита человек уже объяснил, как нужно относиться ко всем его высказываниям в целом

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 9 октября 2016, 19:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гена чудик , сначала хвалит подом обосрет всё сделает и спаму подмахнет лишь бы бабосы капали

      -4
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 9 октября 2016, 19:40

      вот бл... Орлов. я конечно фанат Спартака, но Слуцкого уважаю как тренера и как человека. И не хрен этому пердуну высказываться в адрес экс тренера сборной в таком тоне.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 9 октября 2016, 18:39

      Справедливости ради всё-таки стоит вспомнить, как хвалили Слуцкого, когда он вытащил сборную на Евро. А уж то что было потом - это уже совсем другая история конечно.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 9 октября 2016, 18:32

      Пессимист: хуже быть не может . Оптимист : может- может , ещё как может.
      Так будем оптимистами!!!)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 9 октября 2016, 18:26

      Орлов всем показал кто есть дно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 9 октября 2016, 18:18

      Пора на пенсию.

      1
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