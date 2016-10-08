Отбор на ЧМ-2018. Сборная Германии разгромила команду Чехии и другие результаты

В матче второго тура группового этапа отбора на ЧМ-2018 в зоне УЕФА сборная Германии разгромила команду Чехии со счетом 3:0. Дубль на счету Томаса Мюллера, еще один гол забил Тони Кроос.

Также в этой группе C Северная Ирландия обыграла Сан-Марино.

В группе E Польша одержала победу над Данией.

В группе F Шотландия и Литва поделили очки, Словения взяла верх над Словакией.

ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа С. 2-й тур

Германия – Чехия – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мюллер, 13; 2:0 – Кроос, 49; 3:0 – Мюллер, 65.

Северная Ирландия – Сан-Марино – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дэвис, 26 (с пенальти); 2:0 – Лафферти, 79; 3:0 – Уорд, 86; 4:0 – Лафферти, 90.

Удаления: нет – Палацци, 49.

ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа E. 2-й тур

Польша – Дания – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 20; 2:0 – Левандовски, 36; 3:0 – Левандовски, 48; 3:1 – Глик, 49 (в свои ворота); 3:2 – Поульсен, 69.

ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа F. 2-й тур

Шотландия – Литва – 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Черных, 59; 1:1 – МакАртур, 89.

Словения – Словакия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Кронаветер, 74.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)