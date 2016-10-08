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    Аллен не поможет сборной Уэльса в матче с Грузией

    Сборная Уэльса накануне поединка третьего тура группового раунда отборочного этапа ЧМ-2018 против Грузии лишилась одного из своих лидеров – полузащитника «Сток Сити» Джо Аллена. В предыдущей встрече в квалификации к мировому первенству с Австрией (2:2) игрок получил повреждение подколенного сухожилия. Таким образом, наставник валлийцев Крис Коулман обзавелся дополнительной головной болью ввиду того, что еще один ведущий игрок команды – Аарон Рэмзи – по-прежнему находится в лазарете с травмой задней поверхности бедра.

    Матч Уэльс – Грузия состоится завтра, девятого октября.

    Источник: Skysports

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    08.10.2016 18:31
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