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    Каррера наблюдает за матчем «Спартака-2» с «Тосно»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера наблюдает с трибуны стадиона за поединком второй команды красно-белых против «Тосно» (1:1, первый тайм) в 16-м туре ФНЛ. Компанию итальянскому специалисту составляет его коллега по тренерскому штабу – наставник вратарей Джанлука Риомми.

    Напомним, «Спартак» свой ближайший матч проведет 15 октября на домашней арене с «Ростовом» в рамках 10-го тура РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2016 15:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 октября 2016, 01:09

      Присматривается к будущему сопернику? Чем чёрт не шутит, придётся в следующем году опять на петровском, но уже с тоснецами играть

      0
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      Рейтинг: +445

      aurora5858 9 октября 2016, 14:52

      Поясните. Аленичев тоже каждую игру просматривал ?

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 октября 2016, 11:31

      что-то резерв спартака плохо себя показал

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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 9 октября 2016, 01:10

      а на кого там глядеть.если такие сливы

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