Каррера наблюдает за матчем «Спартака-2» с «Тосно»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера наблюдает с трибуны стадиона за поединком второй команды красно-белых против «Тосно» (1:1, первый тайм) в 16-м туре ФНЛ. Компанию итальянскому специалисту составляет его коллега по тренерскому штабу – наставник вратарей Джанлука Риомми.

Напомним, «Спартак» свой ближайший матч проведет 15 октября на домашней арене с «Ростовом» в рамках 10-го тура РФПЛ.