Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Галицкий: «Стадион «Краснодара» не окупится никогда»

8 октября 2016, 13:34
36

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отметил, что вряд ли сможет когда-либо окупить новый стадион клуба. При этом он не стал называть сумму, в которую ему обошлось строительство арены.

«Сумму инвестиций не скажу. Мы не планируем проводить здесь других мероприятий – концертов или что-то еще. Самоокупаемость? Мы должны научиться строить не только для себя, но и своих детей. Этот проект никогда не окупится. Но УЕФА, к счастью, не запрещает нам финансовым fair play строить стадион. Поймите, это больше, чем стадион. Это – точка притяжения», – сказал Галицкий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dyema
1475923271
Ну вот в этом он молодец!!!
Ответить
roman230582
1475923374
Побольше бы таких людей у нас
Ответить
Salamоn
1475923577
Молодец мужик,не думает о бабках,лишь о футболе,о своем проекте(команде),болельщиках и подрастающем поколении футболистов
Ответить
семечкин
1475926309
когда у одного еврея, торговавшего семечками у дверей банка, попросил денег взаймы, проходивший мимо приятель, тот ответил примерно так: - У нас с банком договорённость. Банк не торгует семечками, а я не даю взаймы... К чему я это? Наверное к тому, что срезав и продав миллион роз из моей теплицы, я тоже( как Галицкий) оставил нетронутыми два куста около моей калитки, чтобы "порадовать" проходящих мимо моего дома соседей красивыми цветами)))
Ответить
ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1475926639
ДАВАЙТЕ Н БУДЕМ БИЗНЕСУ ГАЛИЦКОГО УЧИТЬ...НЕ ЗРЯ НА БИРЖЕ ЕГО АКЦИИ КОТИРУЮТСЯ КАК САМЫЕ ЧИСТЫЕ
Ответить
волчарик
1475927446
молодец-сделал крепкую команду,построил стадион.побольше бы таких владельцев спонсоров.а все остальное бла бла бла.
Ответить
gor77
1475927938
Лет 10 назад в Сибири построили около 6 или 8 футбольных полей с искусственным покрытием при участии Алексея Смертина. На одном из них занимают дети футбольной школы Алексея Смертина. Уже мало кто может вспомнить, когда в Сибири и на Дальнем Востоке построили современный стадион. В основном строительство идёт с подачи известных спортсменов. А когда бизнесмен начинает вкладывать деньги в будущее, это больше говорит о человеке, чем о простом спонсорстве. Увы, таких у нас в стране очень мало. Краснодар - молодцы!!!
Ответить
Молчуновский
1475929267
Нет, ребята, не тому дифирамбы поете. Как только Шестерочкам, Шмагнитам, Пердокресткам придет конец, тогда и стадиону с "Краснодаром" кранты. И это не за горами и мы доживем до этого и увидим воочию. Хотя, как играет "Краснодар", мне нравится.
Ответить
товрос
1475930314
кто видел.Стадион красавец и находится он на юге.Галицкий говорил с удовольствием отдаст под игры сборной.Зачем его обсуждать МОЛОДЧИНА!!!
Ответить
woyser
1475931049
Человек дела. Главное, чтоб труды были не напрасны и чтоб не появился какой нибудь козёл, и не стал палка совать в колёса. Галицкому и команде всего доброго на их поприще.
Ответить
Главные новости
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
1
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
6
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
Все новости
Все новости
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
1
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
1
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
3
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
Вчера, 17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
Вчера, 16:53
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+