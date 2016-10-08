Галицкий: «Стадион «Краснодара» не окупится никогда»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отметил, что вряд ли сможет когда-либо окупить новый стадион клуба. При этом он не стал называть сумму, в которую ему обошлось строительство арены.

«Сумму инвестиций не скажу. Мы не планируем проводить здесь других мероприятий – концертов или что-то еще. Самоокупаемость? Мы должны научиться строить не только для себя, но и своих детей. Этот проект никогда не окупится. Но УЕФА, к счастью, не запрещает нам финансовым fair play строить стадион. Поймите, это больше, чем стадион. Это – точка притяжения», – сказал Галицкий.