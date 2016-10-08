Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Коробка: «Кубани» потребуется не менее года для погашения всех долгов»

    Вице-губернатор Краснодарского края, куратор «Кубани» Андрей Коробка отметил, что клуб не сможет в короткие сроки погасить все свои задолженности перед игроками команды и персоналом.

    «Сейчас есть еще долги за сезон-2014/15, но все ребята все понимают, и у нас есть план финансирования. Думаю, еще как минимум год все процессы по выплатам долгов будут идти. Нам надо еще задачу решать, острые долги пытаемся сейчас закрыть, а по всем остальным многие люди идут на понимание», – заявил Коробка.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2016 09:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 8 октября 2016, 16:38

      Какие-то мультики. Коробка разговаривает. Может напишут, что сказали карандаши.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 октября 2016, 12:26

      Сомнительные обещания...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 8 октября 2016, 11:54

      Официальное лицо- официальные обещания.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11