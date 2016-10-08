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    Глеб верит в триумф «Арсенала» в Лиге чемпионов и АПЛ

    Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб выразил уверенность, что лондонский клуб в этом сезоне способен выиграть сразу несколько трофеев.

    «Я надеюсь, что «Арсенал» выиграет Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Нынешняя команда «канониров» имеет на это все шансы. Буду переживать за них. Клуб сохранил своих лидеров и сейчас их футбол на высочайшем уровне. Они буквально рвут всех на части» – заявил Глеб.

    Источник: Goal.com

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    08.10.2016 07:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      df45fhh 8 октября 2016, 09:30

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 8 октября 2016, 07:36

      Я тоже верю в Арсенал, Арсенал вперед :)

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