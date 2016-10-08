Глеб верит в триумф «Арсенала» в Лиге чемпионов и АПЛ

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб выразил уверенность, что лондонский клуб в этом сезоне способен выиграть сразу несколько трофеев.

«Я надеюсь, что «Арсенал» выиграет Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Нынешняя команда «канониров» имеет на это все шансы. Буду переживать за них. Клуб сохранил своих лидеров и сейчас их футбол на высочайшем уровне. Они буквально рвут всех на части» – заявил Глеб.