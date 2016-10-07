Касорла: «В раздевалке нет ощущения, что это последний год Венгера»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла прокомментировал слухи о возможном уходе с поста главного тренера лондонцев Арсена Венгера. По словам футболиста, в команде нет ощущения, что этот год станет последним для французского специалиста.

«В раздевалке нет ощущения, что это последний год Венгера. Босс не говорил нам, что это для него последний сезон. Об этом вообще не было речи. Сейчас Венгер полностью сосредоточен на сезоне, но я не знаю, что он планирует на будущее. Арсен – икона для клуба. Он провел здесь 20 лет и небольшой похвалы ему будет недостаточно. Болельщики требовали от нас борьбы за чемпионский титул и достойного выступления в Лиге чемпионов», – заявил испанский хавбек.