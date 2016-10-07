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    Касорла: «В раздевалке нет ощущения, что это последний год Венгера»

    Полузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла прокомментировал слухи о возможном уходе с поста главного тренера лондонцев Арсена Венгера. По словам футболиста, в команде нет ощущения, что этот год станет последним для французского специалиста.

    «В раздевалке нет ощущения, что это последний год Венгера. Босс не говорил нам, что это для него последний сезон. Об этом вообще не было речи. Сейчас Венгер полностью сосредоточен на сезоне, но я не знаю, что он планирует на будущее. Арсен – икона для клуба. Он провел здесь 20 лет и небольшой похвалы ему будет недостаточно. Болельщики требовали от нас борьбы за чемпионский титул и достойного выступления в Лиге чемпионов», – заявил испанский хавбек.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    07.10.2016 19:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +663

      88serega88 8 октября 2016, 14:59

      вот странно!!! в Спартаке его бы уже выгнали!!!! 10 лет ну около того, как тока пару кубков взяли если не один, но он там и команда играет красиво,

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 7 октября 2016, 20:24

      берите уже этот чемпионат, черт вас дери!!!

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