Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кутепов: «Чувствую себя полноправным членом сборной России»

Кутепов: «Чувствую себя полноправным членом сборной России»

7 октября 2016, 16:16
2

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился ощущениями от пребывания в стане сборной России.

– Кем вы себя чувствуете в сборной? Гостем? Новичком? Своим человеком?

– Чувствую себя полноправным членом команды. Это уже мой второй сбор. Нет мыслей, что просто взяли потренироваться или на просмотр. Чувствую себя уверенно. Спасибо за это Станиславу Саламовичу.

– Поначалу уверенности не было?

– Волновался, конечно. Эмоции где-то через край били. Сейчас успокоился.

– Раньше в сборной можно было четко понять, кто лидер, где костяк. А сейчас?

– Костяк только формируется. Новая команда, новый сбор, все по-новому. Какие-то игроки добавляются. Сборная находится на стадии становления, как мне кажется.

– Есть ощущение, что у всех здесь равные возможности?

– Конечно.

– Когда вас зовут в сборную, вы это воспринимаете как аванс или как признание заслуг?

– Точно не как признание. Нельзя думать, что ты лучше других. Это тренерский выбор. Он решает, кого вызвать, а мы, со своей стороны, должны как следует работать, чтобы доверие оправдать. Бывает иногда, что появляется мысль: ага, раз меня вызвали, значит, я все делаю правильно. Но мысль эту надо тут же от себя гнать. Ни в коем случае не расслабляться. Наоборот – еще усерднее, еще больше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Спартак Кутепов Илья
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BAIv
1475847545
ну ты уже член кб - общества
Ответить
Главные новости
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
1
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
Все новости
Все новости
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
1
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
Вчера, 21:15
2
Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА
Вчера, 20:55
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
3
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
Вчера, 20:20
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
Вчера, 19:19
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
Вчера, 19:09
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
Вчера, 18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+