Кутепов: «Чувствую себя полноправным членом сборной России»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился ощущениями от пребывания в стане сборной России.

– Кем вы себя чувствуете в сборной? Гостем? Новичком? Своим человеком?

– Чувствую себя полноправным членом команды. Это уже мой второй сбор. Нет мыслей, что просто взяли потренироваться или на просмотр. Чувствую себя уверенно. Спасибо за это Станиславу Саламовичу.

– Поначалу уверенности не было?

– Волновался, конечно. Эмоции где-то через край били. Сейчас успокоился.

– Раньше в сборной можно было четко понять, кто лидер, где костяк. А сейчас?

– Костяк только формируется. Новая команда, новый сбор, все по-новому. Какие-то игроки добавляются. Сборная находится на стадии становления, как мне кажется.

– Есть ощущение, что у всех здесь равные возможности?

– Конечно.

– Когда вас зовут в сборную, вы это воспринимаете как аванс или как признание заслуг?

– Точно не как признание. Нельзя думать, что ты лучше других. Это тренерский выбор. Он решает, кого вызвать, а мы, со своей стороны, должны как следует работать, чтобы доверие оправдать. Бывает иногда, что появляется мысль: ага, раз меня вызвали, значит, я все делаю правильно. Но мысль эту надо тут же от себя гнать. Ни в коем случае не расслабляться. Наоборот – еще усерднее, еще больше.