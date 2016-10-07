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    Препелицэ: «В Европе чемпионат России считают сильным. Здесь много игроков хорошего уровня»

    Полузащитник «Ростова» Андрей Препелицэ рассказал о причинах перехода в российский клуб этим летом из «Лудогорца».

    – В конце августа вы подписали контракт с нашим клубом. Расскажите о том, как возник этот вариант.

    – Об интересе «Ростова» узнал за 2-3 дня до закрытия трансферного окна. Прошли переговоры, и теперь я здесь (улыбается). Если честно, то давно думал о том, чтобы покинуть «Лудогорец», поэтому решил не упускать шанс перейти именно в мою нынешнюю команду.

    – Слышали о «Ростове» до перехода?

    – Смотрел матчи с «Андерлехтом» и «Аяксом». Мне очень понравились эти игры. Когда узнал, что в клубе мной интересуются, то сразу же посмотрел результаты команды в прошлом сезоне. Они меня впечатлили. Кстати, у меня играет друг в «Андерлехте», он посоветовал мне принять предложение, так как его очень впечатлил «Ростов».

    – Почему хотели покинуть «Лудогорец»?

    – Когда вернулся в команду после чемпионата Европы, у меня был разговор с главным тренером команды. Он сказал, что мне нужно встраиваться в командную игру. Я старался, но шанса проявить себя не было. Меня не устраивала роль запасного, поэтому стал искать новую команду.

    – Что знали о чемпионате России?

    – В Европе его считают довольно-таки сильным. Здесь сложно играть, так как много футболистов хорошего уровня. К тому же летом в «Зенит» перебрался Мирча Луческу. Он бы точно не стал работать в слабом чемпионате.

    – Когда-нибудь смотрели матчи Премьер-лиги?

    – Конечно. Видел игры «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Рубина». Я знаком с российским футболом. Например, в «Тереке» и вовсе играет мой друг Георге Грозав.

    – Российский чемпионат сильнее болгарского и румынского?

    – Думаю, что да. Например, в Болгарии на хорошем уровне играет только «Лудогорец», а в России много известных команд. Практически такая же ситуация и в Румынии, где лидер «Стяуа» из Бухареста.

    Источник: ФК «Ростов»

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    07.10.2016 15:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 7 октября 2016, 17:22

      Удачи и роста в Ростове!

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 октября 2016, 16:30

      Уровень болгарского футбола ниже российского и для Препелицэ переход в Ростов это реальный подъем....его уровень пока недотягивает до ключевых игроков дончан.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > a-rakhmatov 7 октября 2016, 17:13

      Это да,хотя в 1 матче гол забил

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