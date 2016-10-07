Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Шунин: «Черчесов приезжает на каждый матч «Динамо»

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не пропускает матчи бело-голубых.

    – Панченко вызвали в сборную из «Динамо». Не возникла мысль, что и вы можете пробиться в национальную команду из первого дивизиона?

    – Мы понимаем, что вызов Кирилла – единичный случай. Все ребята в команде его поздравили, пожелали удачи! Он доказал своей игрой, что достоин вызова в сборную. Тем более что Станислав Черчесов приезжает на каждый наш матч, все прекрасно видит. Так что нет ничего невозможного

    Конечно, я очень хочу попасть в сборную. Но понимаю, что «Динамо» надо сначала выйти в премьер-лигу. Если трезво посмотреть на ситуацию, то сейчас нужно прежде всего доказать себе, болельщикам, специалистам, что вылет – случайность. А дальше уже хорошо выступать в премьер-лиге, тогда и появится возможность оказаться в сборной. Надо двигаться поэтапно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2016 07:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11