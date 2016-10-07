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    Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Еременко отстранен от футбольных матчей на 30 дней

    Полузащитник сборной Финляндии и московского ЦСКА Роман Еременко отстранен на 30 дней от футбольных матчей. По этой причине футболист не принимал участие во встрече второго тура отборочного раунда ЧМ-2018 с Исландией (2:3).

    Соответствующее письмо от УЕФА получила футбольная федерация Финляндии. Комментарий со стороны руководства ЦСКА должен последовать в пятницу, 7 октября.

    Роман покинул расположение сборной, которая продолжит подготовку к матчу отборочной кампании чемпионата мира 2018 года с Хорватией без одного из своих лидеров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.10.2016 00:47
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +9

      Очарованный странник 7 октября 2016, 19:08

      В Средней Азии за "нас" (снюс по-шведски) 20 процентов мужского населения в годы СССР не трогали, как и за мельдоний. Времена меняются. Это не дает преимущество - один вред организму. Топят армейцев. Жаль. Кому это выгодно?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 7 октября 2016, 15:12

      30 дней футбольных матчей! А не календарных! Да ну все хана ЦСКА!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 7 октября 2016, 12:45

      снюс не является допингом

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Dobroe Teplo za CSKA 7 октября 2016, 13:46

      похуй, с цкг снимут очки

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 7 октября 2016, 11:10

      Зря кудри сбрил по ходу

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      romario605 7 октября 2016, 11:10

      Хороший игрок, для ЦСКА потеря серьезная.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 октября 2016, 10:18

      Одного за шарики поймали... Интересно будут ли дальше конюшню проверять?

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 7 октября 2016, 10:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      кушают комбикорм запрещенный, вот где всё и выясняется

      -5
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      Рейтинг: +264

      dimid 7 октября 2016, 10:13

      очень странная история

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 7 октября 2016, 10:13

      рёменко покинул расположение сборной, которая продолжит подготовку к матчу отборочной кампании ЧМ-2018 с Хорватией без одного из своих лидеров.

      Отметим, что после двух последних матчей Лиги чемпионов Роман Еременко проходил проверку на допинг.
      хммм??

      -1
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett 7 октября 2016, 09:53

      Как-то подозрительно всё это

      -1
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